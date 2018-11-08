У Китаї представили віртуального ведучого (відео)

Китайське агентство новин Сіньхуа представило ведучого новин, який був повністю змодельований системою штучного інтелекту.

Віртуальні ведучі отримали вигляд реального диктора Чжан Чжао і читають новини з використанням синтезованих голосів, пише The Verge.

Інженерами були створені два ведучих: один для англійської мовлення і один для китайського. У Сіньхуа кажуть, що у подібних зображень є "нескінченні перспективи", і вони набагато дешевше, ніж диктори з плоті і крові.

Не зовсім ясно, які технології були використані для створення зображень. Імовірно, інженери з Сіньхуа використовували кадри Чжан Чжао в якості базового шару, а потім анімували частини рота і особи, щоб перетворити знімок на віртуального ведучого. Об'єднавши це рішення з синтезованим голосом, Сіньхуа може отримати електронного ведучого новин.

"Кожен ведучий може працювати 24 години на добу на офіційному веб-сайті та на різних платформах соціальних мереж, знижуючи витрати на виробництво новин та підвищуючи ефективність" - запевняють в Сіньхуа.

Втім, технологія має свої обмеження. На роликах видно, що діапазон виразів обличчя нових дикторів обмежений, а голос явно штучний. Але дослідження в області машинного навчання в цій області швидко поліпшуються, і неважко уявити майбутнє, в якому віртуальні ведучі відрізняються від реальних.

"Розвиток медіаіндустрії вимагає постійних інновацій та глибокої інтеграції передових технологій. Я буду невпинно працювати, щоб тримати вас в курсі, у міру того як тексти будуть надходити в мою систему", - розповів віртуальний ведучий в своєму першому ефірі.