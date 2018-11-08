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У Лондоні з’явилися сатиричні білборди з Путіним

8 листопада, 2018 - 21:10
Фото Proud Bear ‏

Невідомі розмістили по всьому Лондону сатиричні білборди, на яких зображений підморгуючий президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Reuters.

Білборди присвячені святкуванню "вкладу" російської військової розвідки і Путіна у Brexit.

На білбордах зображено президента РФ, який тримає в руці російський прапор і підморгує, поруч - текст: "Давайте святкувати червоний, білий і блакитний Brexit". Буква "R" в слові "Brexit" розгорнута і нагадує букву "Я".

Самі ж аноніми стверджують, що є "групою офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яка прагне визнання своєї справжньої ролі в голосуванні по Brexit".

На одному з білбордів також фігурує екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, зображений у вигляді російського десантника.

Джерело: День

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