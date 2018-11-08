У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль "Фронтера"

Поезія, проза, презентації, лекції, дискусії, виставки, екскурсії, музика та театр… Це далеко не повний перелік форм, які пропонує новий Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», що відбудеться у Луцьку вже 16-18 листопада.

Літературу чотирьох країн – Латвії, Польщі, Білорусі та України – презентують протягом трьох насичених фестивальних днів. Організатори оприлюднили програму заходів, у якій кожен знайде щось для себе. Фестиваль у Луцьку особливий, адже попри визначену «літературність» поєднує у собі різні види мистецтва і пропонує не просто почитати, а побачити тексти у кольорі, відчути їх на дотик, познайомитися з авторами, музикантами, Луцьком та цілим світом у камерній осінній атмосфері маленького периферійного містечка.

Програма фестивалю складається із презентацій літературних новинок, поетичних читань, лекцій та дискусій. Новинкою є також дитяча сцена.

Всі заходи зосереджені в центрі міста, і перехід між локаціями займе не більше 10 хвилин. Упродовж фестивалю на основних локаціях триватиме книжковий ярмарок, де можна буде придбати новинки українських видавництв.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ «ФРОНТЕРА»:

П’ятниця, 16 листопада

19:30 - Слем. Павло Коробчук vs Артем Полежака (Вхід вільний)

Місце: Pub OldSkull (вул. Лесі Українки, 52)

Субота, 17 листопада

10:00 - Офіційне відкриття фестивалю.

Місце: Культурний центр Passage Interdit (вул. Набережна, 42)

12:00-12:50 - Поет у малому центрі світу: розмова Кшиштофа Чижевського та Олександра Бойченка.

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

13:00-13:50 – «Прип'ятський андеграунд» та повість «Чормет»: зустріч з Маркіяном Камишем.

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

14:00-14:50 – Публічна лекція «Сто років самотності латвійської поезії: від Райніса й до наших днів»

Лектори: Юрко Садловський та Юрій Завадський

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

15:00-16:20 - Презентація роману Макса Кідрука «ДЕ НЕМАЄ БОГА».

Фінал туру #101містоДНБ

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

16:30-17:10 - Виставка віршів-плакатів за мотивами творчості Вальжини Морт.

Модераторка: Ірина Загладько.

Частування вином учасників та гостей фестивалю.

Місце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки, 24а)

17:20-18:20 - Презентація збірки есеїв Олександра Бойченка «Країна за Збручем».

Модератор: Андрій Любка

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

19:00-20:20 - Вистава «Емі Вайнхауз. Тіло та душа».

Учасники: Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun.

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

20:40-21:40 - Музичний вечір Христини Халімонової

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

Неділя, 18 листопада

10:00-11:00 - Ранкова прогулянка з Олександром Котисом. «10 неймовірних фактів про Луцьк. Місто за останні 100 років»

Збір біля Палацу культури (вул. Богдана Хмельницького, 1)

11:30-12:20 - Ігор Логвінов: літературний ринок Білорусі (реалії сьогодення).

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

12:30 - 13:20 - Презентація книги Надії Гуменюк «Дожити до весни».

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

13:30-14:20 - Поетичні читання Маріса Салейса.

Модератор: Юрко Садловський

Місце: Палац культури, 2 пов. (вул. Богдана Хмельницького, 1)

14:40-15:40 – Розмова з Оксаною Забужко.

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

15:50-17:10 - Поетичний вечір «Читання за кавою». Нагородження переможців конкурсу «Ліхтар»

Учасники: Заза Пауалішвілі, Юрій Завадський, Анна Луцюк, Галина Яструбецька, Олена Пашук, Рту, Ірина Загладько, Олександра Комісарова, Теодот Кирста, Надія Касянчук, Юлія Гаврилюк.

Місце: Kava Avenue (вул. Винниченка, 25)

17:20-18:20 – «В саду зізнань»: музично-поетичний пеформанс за віршами Мар'яни Савки

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

18:40-19:40 - Зустріч із Віолеттою Ґжеґожевською.

Модератор: Олександр Бойченко.

Перекладач: Андрій Любка

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

19:50-20:50 - Музично-поетичний вечір Уладзя Лянкевича

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

21:00-22:00 - Презентація роману Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан».

Модератор: Макс Кідрук

Місце: Театр ляльок (вул. Кривий Вал, 18)

На дитячій сцені виступатимуть Сашко Дерманський та Ореста Осійчук. Також на наймолодших учасників «Фронтери» чекають цікаві забави та літературні квести від організаторів. Програму дитячої сцени чекайте незабаром.

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

16-18 листопада у Луцьку відбудеться І Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», який поєднає 4 країни та розповідатиме про літературу цілого століття.

«Фронтера» виникла як проект міжнародної культурної взаємодії. В історії країн-учасниць цьогорічного фесту – Польщі, Білорусі, Латвії, України - є багато спільних сторінок. Вже цього листопада ми дізнаємося і про спільні літературні тенденції.

Фестиваль унікальний для Луцька, та й для України загалом, адже окрім традиційних книжкових презентацій і розмов буде представлено оригінальні мистецькі проекти, заходи для дітей та молоді, а також поряд із відомими авторами виступатимуть автори-початківці, які роблять перші кроки на літературній ниві.

Передфестивальні заходи стартують у п'ятницю, 16 листопада. Основні заходи фестивалю зосереджені в Палаці культури та Театрі ляльок та відбуватимуться протягом двох днів - 17 та 18 листопада.

КВИТКИ - https://bit.ly/2ACgSGx та в книгарні «Волинської обласної друкарні» (просп. Волі, 27).

Увага! Під час фестивалю квитки можна буде придбати та обміняти на браслети:

в Палаці культури (вул. Богдана Хмельницького, 1) з 11:00 до 16:00;

в Театрі ляльок (вул. Кривий Вал, 18) з 12:00 до 19:00.

ОРГАНІЗАТОРИ

ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль», Департамент культури Луцької міської ради та меценат Роман Бондарук.

ПАРТНЕРИ

Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку, Волинська обласна рада, Волинська обласна друкарня, Passage Interdit, Ideil, Fragolino Novellina, Pub Oldskull, Rhombus Hotel, Kava Avenue.

ОФІЦІЙНИЙ ХЕШТЕГ: #фронтерафест

Більше інформації шукайте на сайті: www.stendal.com.ua

За додатковою інформацією звертайтеся на пошту stendalutsk@gmail.com та за телефоном: +380639624259