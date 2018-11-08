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У Литві закликали Amazon вилучити товари з радянською символікою

8 листопада, 2018 - 18:53
Фото Reuters

Литовські активісти домагаються вилучення з продажу товарів із радянською символікою, які продаються через інтернет-сервіс Amazon.

Як повідомляє Delfi, на сайті Amazon можна знайти десятки футболок з радянською символікою - серпом і молотом.

Автор ініціативи Гедрюс Сакалаускас закликав жителів Литви, а також інших користувачів, об'єднатися і висловити свою думку щодо неприпустимості торгівлі речами з радянською символікою.

У коментарі виданню він розповів, що в ході акції активісти залишають на Facebook-сторінці Amazon питання, чи впевнені вони в тому, що зробили правильний вибір, із хештегом #WhyNotSwastika.

За його словами, акція була ініційована в Литві, до неї вже приєдналися Естонія, Латвія, Польща, Чехія, Словаччина, Україна, Грузія та Вірменія.

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