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У НАТО розповіли про гібридну кампанію РФ в Македонії

8 листопада, 2018 - 17:01
Фото: nato.int

Росія використовує у Македонії весь набір методів гібридної кампанії, щоб не допустити зближення країни з ЄС та НАТО.

Про це заявив представник Департаменту Об’єднаної розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Хав’єр Бейлон, передає ЄП.

"Однією з найважливіших точок російського впливу на Західних Балканах є Македонії, де нещодавно проходив референдум. Там відбувається справжня гібридна кампанія із використанням пропаганди, агентів, проксі-груп", - сказав Бейлон.

Він зазначив, що у західноєвропейських країнах російська пропаганда менш агресивна, але не менш ефективна.

"Якщо дивитися на Британію, Францію або Іспанію, там використовується інформаційна пропаганда, нав’язування наративів, фінансування певних груп", - сказав Бейлон.

"Вони мали інтереси в Іспанії, проштовхували референдум в Каталонії. Ми бачимо послідовний російський тиск у країнах Балтії, у скандинавських країнах – Фінляндії і Швеції, які є партнерами НАТО", - додав він.

Джерело: Європейська правда

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