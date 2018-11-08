У Нідерландах створили 3D-принтер, який друкує паперовими відходами

Нідерландський дизайнер Бір Холтхейс створив інноваційний 3D-принтер: він може друкувати, використовуючи в якості матеріалу масу з переробленого паперу

Про це йдеться на сайті дизайнера.

В результаті переробки паперу утворюється специфічна маса, яка після висихання перетворюється в міцний матеріал: він може слугувати в якості основи побудови різноманітних побутових об'єктів, починаючи від підставок для ламп і стінок відра.

При цьому Холтхейс стверджує, що сполучна речовина, яку він використовує для паперової маси також отримується із поновлюваних джерел. Однак з чого саме вона створена, він не зазначає.

3D-принтер для друку з паперу схожий на класичний FDM-принтер. На його рамі встановлена ​​головка, яка друкує в двох напрямках - по вертикалі і горизонталі. Друк відбувається завдяки видавлюванню матеріалу через спеціальний отвір.