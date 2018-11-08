У печері на острові Борнео знайшли найдавніше у світі зображення тварини

Археологи з Університету Гріффіта в Австралії спільно з колегами з Індонезійського національного центру археологічних досліджень (ARKENAS) вивчили зразки вапняку, пов’язані з 13 малюнками на стінах вапнякової печери Лубанг Джеріджі Салех на острові Борнео.

Про це повідомляє Громадське.

Уран-торієвий метод дослідження показав, що мінімальний вік зображення червоного бика становить 40 тисяч років. Це найраніше предметне зображення, знайдене дотепер у всьому світі. Одного віку з ним виявилися деякі трафаретні зображення рук, намальовані неподалік.

Ранні наскельні малюнки з цієї печери віком від 51 до 37 тисяч років зображують тварин, в основному дикого бика бантенга і руки, намальовані за трафаретами. Все найдавніші малюнки виконані червоним кольором.

Однак близько 20-21 тисячі років тому в культурі наскельних малюнків сталися зміни. Від зображення тварин люди перешли до зображення самих себе і життя соціуму. На малюнках віком від 13,6 до 20 тисяч років люди танцюють, полюють, у деяких з них на головах пишні головні убори, а в руках списи. На кистях, виконаних за допомогою трафарету, з’являються кільця і ​​візерунки, можливо, зображують татуювання. Колір малюнків цього періоду як червоний, так і чорно-фіолетовий. Найбільш пізні малюнки в печері були чорного кольору, вони зображували людей, човни, геометричні фігури. За словами фахівців, цей стиль малюнка — єдиний, який зустрічався в інших місцях Індонезії.