У США штат Вірджинія визнав Голодомор в Україні геноцидом

Губернатор американського штату Вірджинія підписав офіційний документ, який визнає Голодомор в Україні – геноцидом та вшановує пам'ять жертв страшної трагедії, яка забрала життя мільйонів людей. Таким чином штат Вірджинія став 18-м американським штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та офіційно визнав його геноцидом українського народу.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в США на офіційній сторінці у Facebook.

"Штат Вірджинія став 18-м штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні", - зауважили в дипломатичному відомстві України.

У тексті прокламації, підписаній губернатором штату Вірджинія Ральфом Нортамом, зокрема, наголошується: "Радянський лідер Й.Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу".

Нагадаємо, на початку жовтня цього року Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-33 років визнається геноцидом українського народу. Водночас, губернатори штатів окремо затверджували прокламації про вшанування жертв Голодомору в Україні.