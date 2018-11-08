У США вшанували пам'ять жертв комуністичних режимів і Голодомору в Україні

Адміністрація США і американський народ вшановують пам'ять мільйонів жертв комуністичних режимів, у тому числі українців, які загинули внаслідок штучного голоду, встановленого в Україні сталінським режимом – Голодомору 1932-33 років.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у середу Білим домом на офіційному сайті з нагоди Дня пам'яті жертв комунізму.

"З часів більшовицької революції в Росії 1917 року ми були свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології – страждань, репресій та смерті", - зауважили в адміністрації американського президента.

Як підкреслили в Білому домі, комунізм відсуває на задній план невід'ємне право людей на благополуччя для всіх, що призвело до винищення релігійної свободи, приватної власності, свободи слова й надто часто – життя.

"Такі жахи пережили, в тому числі, українці, які були свідомо заморені Голодомором", - наголошується в документі.

При цьому, згадуються також наслідки великого терору в Росії, масові вбивства в Камбоджі, розстріли людей, які намагалися перетнути Берлінську стіну.

"Жертви цих та безлічі інших звірств свідчать про беззаперечний факт, що комунізм і прагнення до нього назавжди руйнують людський дух і процвітання людства", - зауважили в адміністрації американського президента.