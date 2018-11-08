У Тунісі продовжили надзвичайний стан

Президент Тунісу Беджі Каїд ас-Себсі заявив, що ними було прийнято рішення продовжити надзвичайний стан по всій країні до 6 грудня 2018.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

В опублікованій заяві президента сказано, що це рішення було прийнято після консультацій між президентом, прем'єр-міністром Юсефом Шахедом і представником Ассамблеї народних представників Мухаммедом Насером. Після консультацій було вирішено, що режим надзвичайного стану буде діяти до 6 грудня.

Також повідомляється, що перед цим ас-Себсі провів зустріч з міністрами оборони і внутрішніх справ для оцінки ситуації у сфері безпеки в країні, а також загроз з боку терористичних організацій та угруповань.

Режим надзвичайного стану в Тунісі був оголошений в листопаді 2015 року, після того як терорист смертник здійснив атаку на президентську гвардію. В результаті події загинули 12 правоохоронців.