Україна ініціювала консультації з Китаєм щодо створення зони вільної торгівлі

8 листопада у рамках робочого візиту до Пекіна (КНР) Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зустрівся з Віце-прем’єром Держради Китаю Лю Хе. Учасники зустрічі зосередили обговорення на розширенні торговельно-економічної співпраці Україна-Китай як у межах наявних можливостей, так і створення нових інструментів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на офіційному сайті.

«Співпраця з Китаєм є незмінним та стратегічним пріоритетом зовнішньоекономічної політики України. За 8 місяців 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм склав майже $6 млрд і зріс на 21%. Але цей обсяг торгівлі не відповідає наявному потенціалу. У найближчі 5 років можемо збільшити товарообіг до $20 млрд на рік. Тож нам слід активізувати роботу за усіма напрямками, які маємо, та опрацювати нові інструменти», - зазначив Степан Кубів у своєму виступі.

Під час зустрічі було запропоновано розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай, повідомив Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook.

Степан Кубів зауважив, що після тривалої перерви у роботі міжурядової комісії зі співробітництва Україна-Китай вдалося відновити її діяльність. Це дало суттєвий позитивний поштовх для активізації співпраці між країнами та нарощування обсягів торгівлі та кооперації між підприємствами Китаю та України.

«Ми активізували роботу міжурядової комісії. А під час візиту Віце-прем’єра Держради КНР Ма Кая до Києва, у грудні 2017 року, підписали План дій Україна - КНР з реалізації ініціативи спільної побудови «Економічного поясу Великого шовкового шляху» та «Морського шовкового шляху ХХІ ст.». Це є конкретною дорожньою картою для нашої ефективної спільної роботи», - підкреслив Степан Кубів.

Він також додав, що для більш глибокого розвитку співпраці і торговельно-економічної взаємодії Україна-Китай слід розпочати роботу над ширшими можливостями для торгівлі між країнами.

«За кілька років Україна суттєво розширила власну мережу преференційних режимів торгівлі. Маємо нову угоду про вільну торгівлю з Канадою, завершили переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем, завершуємо переговори з Туреччиною. Ми бачимо ефективність цих угод. Тож пропоную розпочати спільні українсько-китайські консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі Україна-Китай», - підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр.

Крім того, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков повідомив про підписання договору між Торгово-промисловою палатою України та Китайською радою сприяння міжнародній торгівлі (CCPIT).

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що підписання договору між Торгово-промисловою палатою України та Китайською радою сприяння міжнародній торгівлі стало знаковою подією української бізнес-місії у Китаї.

Учасники зустрічі також обговорили співпрацю у рамках ініціативи Голови КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс і шлях», а також співпрацю у сфері енергетики, як традиційної так і альтернативної, інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, сільського господарства та агроіндустрії, інновацій та цифровізації та інші поточні та перспективні проекти.