Україна співпрацюватиме з Кувейтським фондом арабського економічного розвитку

Сьогодні, 8 листопада, Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко зустрівся з Генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного розвитку (КФАЕР) Абдулвахабом Аль-Бадером.

Про це повідомляє прес-служба Віце-прем'єр-міністра України, передає Урядовий портал.

«Ми приділяємо велику увагу розвитку взаємовигідної співпраці з Кувейтським фондом арабського економічного розвитку в інвестиційній сфері. Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими фінансовими установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитно-інвестиційних проектів в України є важливим пріоритетом діяльності нашого Уряду», - сказав Павло Розенко у ході зустрічі.

«Ми сподіваємося на спільну реалізацію з Кувейтським фондом арабського економічного розвитку проектів в Україні, особливо у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва, включаючи інфраструктурні проекти», - підкреслив він.

Павло Розенко також наголосив, що наразі опрацьовується питання створення відповідної Робочої групи, до складу якої будуть включені українські експерти з усіх причетних міністерств та відомств, з метою прискорення налагодження співробітництва з КФАЕР.

Віце-прем’єр-міністр України також висловив вдячність за допомогу, надану Україні Кувейтським фондом арабського економічного розвитку. Про це він написав на своїй сторінці у .Facebook.

"Закликав Державу Кувейт не підтримувати окупаційну владу Криму будь-якими політичними, економічними або гуманітарними контактами, оскільки це є грубим порушенням норм міжнародного права! Звернувся до Прем‘єр-міністра Кувейту використати всі наявні можливості для полегшення долі наших мусульманських співвітчизників - кримських татар та спільно захистити їх права", - йдеться у повідомленні.