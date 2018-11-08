Україна та Німеччина підписали угоду про соціальне забезпечення

Посол Німеччини Ернст Райхель та міністр соціальної політики України Андрій Рева підписали німецько-українську угоду про соціальне забезпечення.

Про це повідомляє відділ преси і роботи з громадськістю посольства на офіційному сайті.

Угода про соціальне забезпечення координує соціальний захист, зокрема, в галузі державного пенсійного страхування і страхування у разі нещасного випадку.

Документ містить регулювання щодо уникнення подвійного страхування в обох країнах. Так, для працівників, а також їхніх роботодавців, головним чином, діють норми законодавства тієї держави, в якій по факту здійснюється трудова діяльність. Для працівників, що тимчасово задіяні в іншій країні, забезпечується, що вони можуть залишатися інтегрованими в систему соціального страхування тієї країни, де вони працювали до того.

Зазначається, що через масштабні та інтенсивні зовнішньоекономічні відносини Німеччини з Україною підписання відповідає інтересам обох сторін, оскільки угода може полегшити обопільне інвестування і, таким чином, посприяти створенню робочих місць.

Крім того, угода передбачає необмежений переказ пенсій в іншу Договірну державу (принцип експорту виплат). Передумови для набуття права на пенсію можуть виконуватися через спільне підсумовування набутого в обох державах страхового стажу (накопичення мінімального пенсійного стажу). Також у галузі страхування у разі нещасного випадку Угода є також основою для того, щоб виплати могли здійснюватися в необмеженому обсязі в іншу договірну державу.

Таким чином, ця угода розроблена за принципами, які також чинні всередині Європейського союзу.

Для остаточного набуття чинності після підписання необхідним є ще схвалення парламентами в обох країнах.