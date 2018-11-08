"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для експреса до "Борисполя"

"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для майбутнього експреса до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила прес-служба компанії.

В УЗ зазначили, що отримали понад 400 варіантів того, як назвати цей маршрут, який з'єднає столичний залізничний вокзал з аеропортом. У результаті відібрали 9, а переможця пропонують визначити шляхом голосування.

На вибір пасажирів надали такі назви (мовою оригіналу):

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

Лелека

UZ Express

Січ

Sky Express

Чумак

Аерошатл

Либідь

Саме голосування триватиме до кінця доби 11 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням.