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"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для експреса до "Борисполя"

8 листопада, 2018 - 19:30
Фото з архіву "Дня"

"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для майбутнього експреса до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила прес-служба компанії. 

В УЗ зазначили, що отримали понад 400 варіантів того, як назвати цей маршрут, який з'єднає столичний залізничний вокзал з аеропортом. У результаті відібрали 9, а переможця пропонують визначити шляхом голосування.

На вибір пасажирів надали такі назви (мовою оригіналу):

  • UZ Air
  • Kyiv Boryspil Express
  • Лелека
  • UZ Express
  • Січ
  • Sky Express
  • Чумак
  • Аерошатл
  • Либідь

 

Саме голосування триватиме до кінця доби 11 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням.

Джерело: День

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