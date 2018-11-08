"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для експреса до "Борисполя"

8 листопада, 2018 - 19:30
"Укрзалізниця" оголосила голосування на найкращу назву для майбутнього експреса до аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомила прес-служба компанії.
В УЗ зазначили, що отримали понад 400 варіантів того, як назвати цей маршрут, який з'єднає столичний залізничний вокзал з аеропортом. У результаті відібрали 9, а переможця пропонують визначити шляхом голосування.
На вибір пасажирів надали такі назви (мовою оригіналу):
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- Лелека
- UZ Express
- Січ
- Sky Express
- Чумак
- Аерошатл
- Либідь
Саме голосування триватиме до кінця доби 11 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням.
Джерело: День