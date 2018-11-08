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В аеропорту "Тернопіль" хочуть побудувати вантажний термінал

8 листопада, 2018 - 22:26
Фото cfts.org.ua

Тернопільська облрада 6 листопада затвердила концепцію розвитку аеропорту Тернопіль до 2030 року, яка передбачає будівництво вантажного митного терміналу орієнтовною вартістю 308 млн грн.

Про це повідомили в аеропорту, пише ЦТС.

Згідно з концепцією, в аеропорту з'явиться митний термінал зі складами, офісними приміщеннями та торгово-виставковими площами. Для будівництва обласна влада відведуть площу 13,5 га. Вантажний термінал можуть побудувати вже за 6-7 років.

Проект передбачається реалізувати за три етапи. Перший буде присвячений документальної підготовці - розробка проектно-кошторисної документації та її затвердження, отримання дозволів. На це орієнтовно буде потрібно 1,8 млн грн.

На будівництво терміналу передбачається передбачається 158,8 млн грн. На третьому етапі будуть облаштовувати територію, закуповувати обладнання і вводити об'єкт в експлуатацію. Для цього буде потрібно 147,7 млн грн.

Джерелами фінансування даного проекту вказані кошти міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів.

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