В Угорщині у місті Шіофок відкрито Почесне консульство України

В угорському місті Шіофок було відкрито Почесне консульство України, яке очолив підприємець і меценат Золтан Хорват, що неодноразово допомагав бійцям АТО.

Про це повідомив посол України в Угорщині Любов Непоп на сторінці у Facebook.

Непоп повідомила, що середу, 7 листопада 2018, разом з Уповноваженим Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Дьордєм Шухою було урочисто відкрито Почесне консульство України у місті Шіофок.

"До його компетенції будуть належати області Зала, Веспрем та Шомодь", - розповіла посол.

Також вона повідомила, що було вручено консульський патент та екзекватуру Почесному послу України Злотану Хорвату.

"Спільно з Золтаном Хорватом ми вже зробили декілька корисних справ: у травні 2017 року за його фінансування в рамках проекту "Зігрій душу" у місті Печ пройшли 10-ти денну арт-реабілітацію 7 учасників АТО, у вересні 2017 року на кошти зібрані з ініціативи З. Хорвата у місті Волноваха було відкрито сучасний дитячий майданчик європейського зразка, у грудні 2017 р. за фінансової підтримки З. Хорвата в Угорщині проведено міжнародний соціальний проект "Дитячий футбол миру", - розповіла Непоп.