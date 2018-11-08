Волкер заявив, що Захід не визнає "виборів" на окупованому Донбасі

Спроба Росії організувати так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей є незаконною, і будь-які результати цих "голосувань" не будуть визнані ні Сполученими Штатами, ні Європою.

З такою заявою виступив спеціальний представник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер під час телефонного брифінгу в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Вибори, які Росія хоче організувати 11 листопада, є незаконними. Ми закликаємо зупинити цей процес. І жодним чином ніхто в Європі, в Сполучених Штатах, в ОБСЄ й так далі, я думаю, не визнає результатів цих голосувань", - наголосив американський дипломат.

Він також зауважив, що цей процес "дуже непокоїть" офіційний Вашингтон, оскільки нелегітимні голосування суперечать Мінським домовленостям.

"За фактом, імплементація Мінських домовленостей покликана відновити конституційний лад України, і цим "республікам" немає місця в конституційному порядку України", - зауважив Волкер.

Водночас, спецпредставник США наголосив, що Сполучені Штати загалом "підтримують ідею проведення виборів, і це є частиною Мінських домовленостей". Однак, це мають бути "вибори легітимних представників місцевої влади", і вони повинні проходити на території, де гарантована безпека, свобода пересувань, де діє свобода висловлення думок, а кандидати можуть вільно вести кампанію. "Втім жодна з цих умов не діє зараз", - зауважив спецпредставник США.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти РФ.