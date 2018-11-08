Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

ВПС США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

8 листопада, 2018 - 14:15
Фото: airforce.com

ВПС США відзвітували про проведення випробувань міжконтинентальної стратегічної балістичної ракети Minuteman III, яку запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії

Про це повідомляє Associated Press.

За даними представників Командування глобального удару ВПС, навчальна ракета без боєзаряду була запущена у вівторок о 23:01 за часом Західного узбережжя США (9:01 за Києвом у середу). Цим запуском перевірялися системи точності МБР.

За даними військових, випущена ракета успішно вразила навчальну ціль у Тихому океані.

ВВС США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються.

Новини партнерів

Loading...