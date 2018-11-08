ВПС США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

ВПС США відзвітували про проведення випробувань міжконтинентальної стратегічної балістичної ракети Minuteman III, яку запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії

Про це повідомляє Associated Press.

За даними представників Командування глобального удару ВПС, навчальна ракета без боєзаряду була запущена у вівторок о 23:01 за часом Західного узбережжя США (9:01 за Києвом у середу). Цим запуском перевірялися системи точності МБР.

За даними військових, випущена ракета успішно вразила навчальну ціль у Тихому океані.

ВВС США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються.