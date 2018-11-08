ВР розгляне ратифікацію угоди з ЄС про допомогу на €1 млрд

ВР розгляне у четвер ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором і кредитну угоду про макрофінансову допомогу ЄС Україні на €1 мільярд.

Про це йдеться у порядку денному ВР, оприлюдненому на офіційному сайті парламенту.

Першим питанням депутати розглянуть законопроект №6634 "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини". Далі заплановано розгляд двох проектів постанов про відзначення на державному рівні 75 річниці початку примусового виселення українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини та Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. Наступним питанням розглядатиметься законопроект №8361 «Про прилеглу зону України».

Далі депутати розглянуть урядовий законопроект №9260, яким пропонується знизити поріг на безподаткові пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях із 150 євро до 100 євро.

Наступним законопроектом від уряду №9241 пропонується перерозподілити видатки держбюджету і збільшити їх на 12,3 млн гривень для Конституційного суду на фінансування бюджетної програми «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні».

Наступним стоїть президентський невідкладний законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України».

Далі депутати перейдуть до розгляду законопроектів №8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та №8488 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України».

У наступному законопроекті №0203 пропонується ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, підписаний 14 вересня 2018 року в м. Києві, який набирає чинності з дати його ратифікації, і Кредитну угоду щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро.

Як повідомлялося, 14 вересня Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду ЄС з Нацбанком щодо програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 1 млрд євро.

Меморандум про взаєморозуміння визначає перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Ідеться також про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент в державних компаніях.

Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі 1 млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 - для другого.