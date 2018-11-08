Єврокомісар Ган 9 листопада відвідає Україну

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган у рамках візиту в Україну 9 листопада проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

"9 листопада Україну відвідає європейський комісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган. Головна мета його візиту - обговорити прогрес у здійсненні реформ і впровадження Угоди про асоціацію. Під час свого візиту Ган зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, керівником НАБУ Артемом Ситником", - ідеться в релізі представництва Євросоюзу в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

На зустрічі з В.Гройсманом єврокомісар представить йому новий регулярний звіт про виконання Угоди про асоціацію. В документі міститься оцінка прогресу, якого Україна досягла в рамках Угоди про асоціацію минулого року.

Й.Ган проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства - він планує обговорити з ними останні напади на активістів. На знак підтримки державних медіа єврокомісар зустрінеться з представниками громадського мовника - керівництвом і наглядовою радою.

Крім того, разом із координатором системи ООН, координатором з гуманітарних питань та постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані єврокомісар підпише угоду ЄС-ПРООН щодо підтримки Євросоюзом сходу України (нова програма ЄС із бюджетом у EUR50 млн).