За добу у зоні ООС 19 ворожих обстрілів, троє українських військових поранені

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

"Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двічі противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ у районах Павлополя та Луганського, а біля останнього - застосував і 120-ти мм міномети", - йдеться у повідомленні.

Також загарбники продовжують застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, поблизу Павлополя окупанти стріляли з озброєння БМП-1 та зенітної установки ЗУ-23-2.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

У ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.