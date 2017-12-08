80% масових вбивств у Сирії є на совісті військ Асада та авіації РФ, - SNHR

У Сирії протягом листопада 2017 року здійснено 33 масових вбивства, внаслідок чого загинули 410 цивільних осіб, у тому числі 46 жінок та 103 дитини. Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на Сирійську організацію з прав людини (SNHR).

"У звіті SNHR говориться, що у 48 відсотках випадків кровопролиття було здійснене прибічниками режиму Башара Асада, у 39 відсотках - ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними правозахисників, внаслідок атак військ Асада у листопаді загинули 123 цивільних, у тому числі 18 жінок і 37 дітей, а жертвами ударів Військово-космічних сил РФ стали 254 цивільних особи, у тому числі 16 жінок та 55 дітей.

Внаслідок авіаударів Міжнародної коаліції на чолі із США минулого місяця загинули п'ять цивільних, у тому числі дитина.

Як відомо, війна у Сирії розпочалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були вимушені покинути свої домівки, 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни, пише Укрінформ.

Росія у цій війні підтримує уряд президента Башара Аль-Асада і надає повітряну підтримку урядовим силам. Іран також виступає на стороні Асада, а Сполучені Штати і Туреччина підтримують різні антиурядові повстанські групи.