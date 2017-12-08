Британія просить у ЄС перехідний період у 2 роки, - Туск

Велика Британія запропонувала Євросоюзу визначити перехідний період у два роки для поступового врегулювання усіх сфер майбутніх відносин між сторонами.

Про це заявив Президент Європейської ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Цього ранку я отримав підтвердження від наших переговорників про досягнення суттєвого прогресу... По-перше, ми повинні розпочати перемовини про перехідний період, щоб люди і бізнес мали ясність щодо ситуації. Як відомо, Сполучене Королівство просить про перехідний період у два роки, залишаючись частиною єдиного ринку та митного союзу», - заявив Туск.

Водночас він наголосив, що Євросоюз може погодитися на це за певних умов. Серед них, зокрема, Лондон повинен дотримуватися усього законодавства ЄС, включаючи нове; виконувати бюджетні зобов'язання; визнавати судові рішення.

При цьому, як вимагає ЄС, упродовж перехідного періоду Британія не братиме участь у процесі прийняття рішень 27 країн-членів.

Серед найголовніших сфер майбутнього співробітництва з Лондоном після Brexit у Євросоюзі вбачають торговельне партнерство, боротьбу з тероризмом та міжнародну злочинність, безпеку та оборону, зовнішню політику.

Нагадаємо, Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.