Доба в зоні АТО: 17 порушень окупантами режиму тиші, 1 воїн ЗСУ загинув, - штаб

За минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один — підірвався на розтяжці та зазнав легкого поранення і, на жаль, Україна втратила одного захисника, повідомляють у Міноборони.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по укріпленнях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок.

На Луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Троїцького. У вечірню пору, з гранатометів різних типів, противник обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського, Лобачевого, Валуйського і Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї — поряд з Луганським, Зайцевим та Станицею Луганською.

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-мм мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкиного.

Крім того, у районі Щастя і Мар’їнки зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.