Доходи у бюджеті-2018 зросли на 36 мільярдів гривень

Ухвалений Верховною Радою Державний бюджет на 2018 рік передбачає доходи на рівні 913,613 млрд гривень, що на 36 млрд грн більше порівняно з початковою редакцією документу. Про це йдеться у пояснювальній записці до документу.

Документ передбачає доходи бюджету на 2018 рік у сумі 913 млрд грн порівняно з 877 млрд грн у початковій редакції документа.

Доходи загального фонду держбюджету збільшилися на 28,1 млрд грн - до 839 млрд грн у порівнянні з початковим варіантом, а спеціального зросли на 8,4 млрд грн - до 73 млрд грн.

Окрім цього, видатки на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг збільшили на 15,9 млрд гривень, тож загалом на субсидії у 2018 році планується виділити близько 71 млрд грн. Документом передбачається, що прожитковий мінімум українців із 1 січня 2018 року буде 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, із 1 грудня - 1853 гривні.

А мінімальна зарплата з 1 січня 2018 року становитиме 3723 гривні. Стосовно основних макропоказників, то очікується, що ВВП зростатиме на 3% упродовж наступного року, дефіцит бюджету - 2,4%, державний борг - 60% ВВП, а от прогноз стосовно інфляції погіршився порівняно з попередньою версією документу, а саме з 7 до 9%.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №7000 "Про державний бюджет на 2018 рік".