Дуда прийняв відставку Шидло і визначив наступника

Президент Польщі Анджей Дуда у п'ятницю ввечері прийняв відставку уряду Беати Шидло і доручив їй та міністрам тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового складу Ради міністрів РП.

Глава польської держави також доручив віце-прем'єру Матеушу Моравецькому сформувати новий польський уряд, повідомляє Укрінформ.

"Сподіваюся, що найближчим часом пан Матеуш Моравецький представить новий склад Ради міністрів і що на наступному тижні відбудеться виступ нового прем’єра з програмою дій", - заявив Дуда.

Він додав, що розраховує на плідну співпрацю з майбутнім прем'єром.

У свою чергу Моравецький підкреслив, що він продовжуватиме реалізацію передвиборчої програми правлячої партії PiS.

Президент Польщі також подякував Шидло за співпрацю, підкресливши, що її ім’я буде вписано великими літерами в історію Польщі.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі Шидло подала заяву про відставку.