ФРН виділить півмільйона євро на гуманітарні проекти ВООЗ на Донбасі

Німеччина і в 2018 році фінансуватиме гуманітарні заходи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на сході України.

Про це заявили у прес-службі посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, передає ЄП.

"Федеральний уряд продовжить підтримку гуманітарної діяльності ВООЗ в Україні і в 2018 році. Після надання 2,5 млн євро для фінансування активних дій ВООЗ в Україні у поточному році Німеччина надасть подальші 0,5 мільйона євро у році наступному", - йдеться у повідомленні.

У посольстві відзначили, що завдяки допомозі з Німеччини ВООЗ закуповує та розподіляє життєво необхідні медикаменти, вакцини, а також витратний і перев′язувальний матеріал для тих, хто потерпає від конфліктної ситуації і має лише дуже обмежений доступ до медичного забезпечення або взагалі не має жодного.