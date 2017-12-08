Глава міжнародного трибуналу щодо Югославії заявив, що місія суду виконана

Глава міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Кармел Агіус заявив про те, що місія суду виконана. Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, повідомляє Balkan Insight.

За його словами, місія суду, робота якого завершується 31 грудня, була виконана з винесенням двох вироків минулого місяця, передає Європейська правда.

Агіус зазначив, що вердикти у справах колишнього військового лідера боснійських сербів Ратко Младича, а також військових чиновників часів боснійсько-хорватської війни, в тому числі Слободана Праляка, що вчинив суїцид у залі суду, стали "точкою неповернення, яка назавжди змінила ландшафт міжнародного судочинства".

"У ретроспективі створення Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії у 1993 році було одним із найбільших моментів гордості для міжнародної спільноти", - сказав глава суду.

Він також зазначив, що те, що сталося з Праляком, не має кидати тінь на діяльність суду і піддавати сумніву зроблене трибуналом.

Нагадаємо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні 29 листопада незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за воєнні злочини в Боснії.

Досі не зрозуміло, яким чином Праляку вдалося пронести отруту у залу суду.