Гройсман оголосив 2018-й роком економічного зростання

Наступний рік стане роком економічного зростання.

Про це заявив рем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.

“Дорожня карта на наступний рік - Угода про асоціацію з ЄС. Ми вже провели реформу освіти, охорони здоров’я, пенсійну реформу. Вчора ухвалили Держбюджет-2018. Взагалі, наступний рік стане роком економічного зростання. Ми будемо розвивати малий та середній бізнес, покращувати бізнес-клімат, поглиблювати співпрацю у енергетичній сфері з ЄС”, - наголосив він.

Нагадаємо, що Україна прагне до створення відкритого енергоринку.