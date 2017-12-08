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Instagram запускає власний окремий месенджер

8 грудня, 2017 - 10:31
Фото Reuters

Instagram почав тестувати окремий месенджер, що отримав назву Direct. Про це пише The Verge.

Як зазначається, додаток поки що в тестовому режимі доступно для користувачів iOS і Android в шести країнах - Ізраїлі, Італії, Португалії, Туреччини, Чилі та Уругваї. У компанії уточнили, що ніяких конкретних дат глобального запуску месенджера ще немає.

Як повідомлялося раніше, в Instagram з'явилася можливість завантажувати фотографії прямо з браузера.

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Джерело: 112 Україна
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