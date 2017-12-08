Клімкін повідомив про зміни кількісного показника угорської меншини на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що етнічні угорці залишають Закарпаття, їх в регіоні вже менше 100 тис. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Клімкін обговорив з міністром МЗС Угорщини Петером Сійярто ситуацію з етнічними угорцями на Закарпатті.

"Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сійярто", - написав він.

Український міністр наголосив, що спільним з Угорщиною завданням є допомогти етнічній громаді на Закарпатті.

"Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис. і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати і допомогти громадам", - сказав він.

Нагадаємо, 11 держав-членів НАТО висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування діалогу про співпрацю з Україною.