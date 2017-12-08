КПВВ "Золоте" 9-10 грудня працюватиме в тестовому режимі

Контрольно-пропускний пункт в Луганській обл. "Золоте" буде працювати в тестовому режимі 9-10 грудня на час ремонту моста на КПВВ у Станиці Луганській.

Про це повідомляється у Facebook Луганської ОДА.

"На період ремонтних робіт на мостовому переході біля КПВВ "Станиця Луганська" 9-10 грудня для забезпечення права громадян на вільне пересування українською стороною прийнято рішення про відкриття з нашого боку КПВВ "Золоте". Слід зазначити, що в рамках раніше досягнутих Тристоронньою контактною групою домовленостей вже тричі українська сторона робила спроби відкрити пішохідний і транспортний рух через пункт пропуску "Золоте". Останнього разу - 20 жовтня поточного року. Однак протилежна сторона вкотре відмовилася від взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.