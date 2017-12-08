Кріштіану Роналду уп'яте за кар'єру отримав нагороду "Золотий м'яч"

Форвард футбольного клубу "Реал" (Мадрид), португалець Кріштіану Роналду в четвер, 7 грудня, уп'яте за кар'єру здобув нагороду "Золотий м'яч", яку журнал France Football присуджує найкращому футболістові світу. Про це повідомляється на сайті видання.

Володаря "Золотого м'яча" визначають голосуванням близько двох сотень журналістів з усього світу. Нагадаємо, минулого року трофей також дістався Роналду, тоді як у 2015 році його здобув нападник каталонської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який тоді уп'яте завоював "Золотий м'яч" як найкращий гравець планети. З 2008 року "Золотий м'яч" здобували лише Мессі (у 2009 2010, 2011, 2012 та 2015 роках) та Роналду (у 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках).

Зазначимо, що у 2010 році після злиття "Золотого м'яча France Football" та "Гравця року ФІФА" була запроваджена нагорода "Золотий м'яч ФІФА", однак у 2016 році ФІФА припинила співробітництво з FF.