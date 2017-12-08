Курц підтримує ідею розміщення миротворців ООН на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії (і майбутній канцлер країни) Себастьян Курц цілковито підтримує ідею введення місії "блакитних шоломів" на схід України.

Про це він заявив у Відні, закриваючи в п'ятницю конференцію керівників МЗС Організації, передає Укрінформ.

"Я особисто підтримую цю ідею", - заявив Курц, назвавши її "вірною".

За його словами, при цьому безумовно необхідно ще докласти немало зусиль для деталізації цієї ідеї, а остаточне рішення буде за Радбезом ООН.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер в ході віденської зустрічі заявив, що Організація візьме участь у місії ООН. "ОБСЄ має бути тісно залучена", - сказав він у четвер. "Ми готові співпрацювати з ООН щодо кожної конкретної пропозиції, яку висуває Рада безпеки", - запевнив генсек ООН.

Швейцарський дипломат "дуже стурбований" військовою активністю в зоні конфлікту, він знову закликав сторони надати спостерігачам ОБСЄ "безперешкодний доступ" до всієї зони конфлікту.

Гремінгер оголосив, що хоче зміцнювати співпрацю ОБСЄ з Організацією Об'єднаних Націй та іншими партнерами по співпраці, особливо з країнами Середземномор'я.

Нагадаємо, що ЄС вимагає від РФ звільнити усіх українських заручників.