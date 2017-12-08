"Київпастранс" почав тестування електронного обладнання для безконтактної оплати проїзду

"Київпастранс" приступив до монтажу і тестування електронного обладнання для автоматизованої оплати проїзду. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, потім - автотранспорт. Повністю закінчимо монтажні роботи і запустимо електронний квиток вже в квітні наступного року", - сказано в повідомленні.

Також в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що до кінця року "Київпастранс" отримає 29 автобусів великої місткості. На ці цілі з міського бюджету додатково направлять 109,6 млн грн.

Нагадаємо, у Києві планується запровадити електронний квиток у громадському транспорті до квітня 2018 року. Раніше в столиці пройшли електронні торги на поставку обладнання для наземного транспорту бортовими комп'ютерами, програмним продуктом і валідаторами для зчитування даних з електронних квитків.

Після впровадження електронного квитка всі дані про кількість пасажирів наземного транспорту і метро будуть надходити в головний дата-центр на вулиці Дегтярівській. Кожен день буде відомо, скільки коштів заробили метрополітен " і "Київпастранс".

Крім цього, планувалося, що електронний квиток повноцінно запрацює наприкінці грудня – початку січня.