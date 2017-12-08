Львівський аеропорт веде перемовини про співпрацю з 2 лоукостерами

Керівництво аеропорту Львів веде перемовини про співпрацю з британським лоукостером easyJet і однією з іспанських авіакомпаній. Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, повідомляє ЦТС.

Вона зауважила, що аеропорт хоче наступного року почати роботу з двома авіакомпаніями. При цьому гендиректор не уточнила, про які саме авіакомпанії йде мова. Загалом, за її словами, зараз аеропорт співпрацює з 25 авіакомпаніями.

"Ведемо переговори з іспанською компанією, з англійським еasyJet, який думає над тим, щоб відкрити рейси до трьох британських міст", - наголосила Романовська.

Вона додала, що наразі все ж твердо можна говорити лише про співпрацю з Wizz Air.

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