Масштабну пожежу в будинку на Подолі загасили, підозрюють підпал

Пожежу у Києві на вулиці Іллінській ліквідували. Як імовірну версію розглядають підпал, передає з посиланням на дані рятувальників УНН.

“Пожежа ліквідована. Причини нараз встановлюються. Не виключено, що це міг бути підпал”, — повідомили рятувальники.

Рятувальникам о 21:19 пожежу вдалось локалізувати. На місці події працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, близько 40 осіб особового складу.

«Ця садиба на початку ХІХ століття була пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Потім належала представнику відомої київської родини підприємців, домовласників Дехтерьових. На другому поверсі, на балконі, – там він зараз закритий банером «продається» – ще збереглася балконна решітка з вензелем домовласника – купця Шишкіна. Саме на його замовлення в 1870 роках цей будинок був зведений. А для Києва – це давні будинки», – розповіла історик і пам’яткознавець Олена Мокроусова, передає Радіо Свобода.

У результаті тривалого процесу інвентаризації, оголошеної мером Києва Віталієм Кличком, після обвалу будинку на вулиці Хмельницького, в КМДА таки встановили власників пам’ятки на розі Волоської та Іллінської. За даними КМДА, нею володіє ЗАТ «Укрсат».