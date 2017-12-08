Могеріні і Гройсман підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію

Сьогодні відбудеться обговорення питання імплементації Угоди про асоціацію. Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться у Брюсселі. Підсумки процесу імплементації підіб’ють прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні, пише Укрінформ.

"Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках "Східного партнерства" та європейської політики сусідства. Рада також підіб’є підсумки щодо прогресу імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна", - заявили у Раді Євросоюзу.

Сторони також обговорять процес реформ в Україні як складову політичного діалогу і співробітництва.

Також Рада обговорить боротьбу з корупцією, реформу судової системи та процес відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім цього, у порядку денному засідання заплановані питання відносно економічної ситуації в Україні та співпраці у сферах фінансів, енергетики, охорони здоров'я та освіти.

Також ітиметься про галузь двосторонньої торгівлі у рамках імплементації домовленостей щодо поглибленої і всеосяжної ЗВТ.

О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію.

Нагадаємо, раніше Могеріні заявила, що ЄС робить ще крок для поглиблення оборонного співробітництва.