МЗС України підтримало Радбез ООН у питанні статусу Єрусалима

Коментуючи ситуацію із нещодавнім визнанням президентом США Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю, у МЗС України наголосили на необхідності виконання рішення Ради безпеки ООН щодо статусу міста. У відомстві також закликають запобігти насильству в Єрусалимі.

"Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима", - наголошують в українському МЗС.

"Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання", - зазначають в заяві.