На Дарницькому ринку знесли низку торгових точок

Вранці, 8 грудня, на Дарницькому ринку почали зносити магазини. Про це повідомляє УНН.

Зі слів власника одного з магазинів, демонтаж почався близько 5 ранку, тоді спрацювала сигналізація. Власники приїхали на місце та встигли зупинити демонтаж деяких магазинів.

Люди, за інформацією видання, намагались перекрити рух на вулиці біля ринку.

Деякі споруди на вулиці Бориспольській є у переліку об’єктів, які підлягають демонтажу «Київблагоустроєм», але, як повідомляє «Київ Оперативний», продавці та власники МАФів кажуть, що ніяких попереджень не було.