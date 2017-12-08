На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини загибелі двох працівників магазину

Правоохоронці Львівської області розшукують зловмисників, які вночі 7 грудня вбили двох продавців. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Львівської області.

Вчора вночі тіла мертвих продавців з колото-різаними ранами знайшли у одному з магазинів у Бориславі.

Загиблими виявилися 20-річна жителька Борислава та 27-річний житель Дрогобича. Щодо них проведуть експертизи.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Винуватці злочину можуть провести за гратами від десяти до п’ятнадцяти років, або взагалі отримати довічне ув'язнення.