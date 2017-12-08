На Львівщині на заводі стався вибух, є загиблий

7 грудня у Стрию на Львівщині стався вибух на вагоноремонтному заводі, внаслідок якого постраждав працівник заводу, що згодом помер у лікарні. Про це повідомляють у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що о 15:30 на державному підприємстві "Стрийський вагоноремонтний завод", який є філією "Укрзалізниці", під час розпилювання металевої бочки з-під невідомої речовини стався вибух.

Постраждалого від вибуху 61-річного працівника заводу у вкрай важкому стані госпіталізували до реанімації. Згодом чоловік помер.

Причини вибуху з’ясовують.