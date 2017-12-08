На московському фестивалі без пояснень скасували сеанс фільму про Джемілєва

На фестивалі «Артдокфест» без пояснень скасували показ фільм упро Мустафу Джемілєва, лідера кримських татар. Про це повідомила волонтер фестивалю Олександра. Про це повідомляє "КримSOS" з посиланням на "Ехо Москви"

«Це ретроспективна картина про його життя і боротьбу. Вона не має відношення до справжніх подій», - розповіла волонтер.

За її словами, невідомо на яких підставах заборонили показувати картину. Фільм українського режисера Ернеса Сарихалілова повинен був початися о 21:00 в кінотеатрі «Жовтень» на Новому Арбаті.

Президент фестивалю, режисер Віталій Манський також повідомив «Еху Москви» про те, що організаторам не було надано жодних документів.

На сторінці «Артдокфесту» є опис фільму: «Його історія - символ мирного опору проти несправедливості і дискримінації. Фільм розповідає і про боротьбу Джемілєва за повернення до Криму із заслання за часів СРСР, і про судові переслідування, і про 15 років, проведених Джемілєвим в радянських таборах в якості політичного в'язня ... У 1975 році, за три дні до закінчення терміну ув'язнення, проти нього було порушено нову кримінальну справу. В знак протесту Джемілєв оголосив голодування, яке при примусовому годуванні через зонд тривало десять місяців і стало найдовшим протестом у вигляді голодуванням в людській історії».