Папа Римський пропонує змінити текст перекладів молитви "Отче наш"

Папа Римський Франциск пропонує змінити текст перекладів однієї з основних і найвідоміших християнських молитов "Отче наш". Про це він розповів в інтерв'ю італійським журналістам, повідомляє Mirror.

"За словами понтифіка, рядок, у якому Бога просять "не введи нас у спокусу", є не зовсім точним, адже згідно з нинішньою версією молитви може здатися, що сам Бог "вводить у спокусу", - йдеться у повідомленні, передає Укрінформ.

Папа Франциск наголосив, що Римо-католицькій церкві слід прийняти інший переклад, який краще відображає суть молитви. Зокрема, у французькій католицькій церкві вже прийнятий переклад, згідно з яким відповідний рядок звучить як "не дай нам впасти у спокусу".