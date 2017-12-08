Платежі Британії ЄС не будуть більшими, ніж якби країна залишилася в союзі, - Барньє

Британія виконає всі свої фінансові зобов'язання перед Європейським Союзом в рамках угоди про вихід з блоку, однак платежі не будуть здійснюватися раніше та не будуть більшими, ніж якби Британія залишилася членом ЄС. Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє, передає Reuters.

Барньє повторив слова прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, що жодна країна ЄС, включаючи Британію, не повинна буде більше платити або отримувати менше в результаті Brexit, передає Європейська правда.

"Велика Британія виконає всі зобов'язання, взяті під час її членства в ЄС", - заявив Барньє на прес-конференції.

Нагадаємо, Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.

Нагадаємо, за словами Туска, Британія просить два роки перехідного періоду.