Прем’єр Литви: Лише сліпий може не помічати реформ в Україні

Президент України Петро Порошенко обговорив з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом розширення торговельно-економічного співробітництва, інвестиції та співпрацю в енергетичній сфері.

Зустріч відбулася під час робочого візиту Президента до Литви, повідомляє прес-служба глави держави.

“У Вільнюсі Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом. Глава держави висловив вдячність литовській стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та чітку позицію Литви щодо Криму. Президент відзначив, що Литва залишається одним з найефективніших союзників України у протистоянні російській агресії”, - ідеться в повідомленні.

Порошенко подякував главі литовського уряду за допомогу в зміцненні обороноздатності України, лікування українських військових, гуманітарну і технічну допомогу.

Під час зустрічі були обговорені можливості розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, яке демонструє позитивні тенденції, та розглянуті актуальні питання взаємодії України й Литви у сфері енергетичної безпеки та перспективи реалізації відповідних спільних проектів.

Крім того, Порошенко підкреслив зацікавленість України у залученні нових литовських інвестицій.

У свою чергу Прем’єр-міністр Скверняліс запевнив у подальшій підтримці України з боку Литви.

«Лише сліпий може не помічати реформ в Україні. Зроблено багато. Литва й надалі підтримуватиме Україну», - сказав він.

Нагадаємо, що Курц підтримує ідею розміщення миротворців ООН на Донбасі.