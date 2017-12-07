Пушкаренко на відкритті "пам’ятника" Почекуну: ми змусимо Київраду навести лад у ЖКГ столиці

Активісти Центру захисту прав громади Голосієва відкрили під стінами КМДА «пам’ятник» Почекуну. Нагадаємо, мем бере свій початок зі скульптури голландської художниці Homunculus Loxodontus і став популярним у всьому світі. Акція була проведена в підтримку Громадської ініціативи щодо розробки та прийняття механізму неухильного та своєчасного надання комунальних послуг, повідомили організатори.

"У червні цього року Київська міська державна адміністрація, як виконавчий орган Київради безсоромно залізла в кишеню киян, одномоментно, без громадського обговорення, без економічного обґрунтування піднявши тариф на квартплату вдвічі. При цьому депутати Київради, які мали захищати інтереси киян, промовчали на це ганебне рішення свого виконавчого органу! Тобто відбувся черговий договорняк влади в своїх інтересах. Своїм рішенням КМДА зробила тариф на квартплату найвищим в Україні. А Київрада своїм «мовчазним одобрямсом» фактично залишила киян без шансу на перегляд цього рішення. До прикладу, у місті-мільйоннику Дніпрі, де житловий фонд по своєму віку аналогічний Києву,середній по місту тариф на послуги квартплати 1,9 грн/кв.м.А кияни отримали підвищення з 2,85 до 5.85 грн/кв.м. в середньому по місту!", - йдеться у офіційній заяві Арсенія Пушкаренка, голови правління Центру захисту прав громади Голосієва.

"Коли ми, разом з громадою, подали в суд на оскарження тарифу, Голосіївський райсуд довго тягнув час, зрештою, відмовивши нам по формальним причинам. Тоді ми, Голосіївська громада, вирішили зустрітися з головою Голосіївської райдержадміністрації Наталією Бондар. Хоча ми проводили під стінами райдержадміністрації мирний пікет та сподівалися на зустріч з головою району для того щоб отримати пояснення чому квартплата одномоментно зросла вдвічі, голова адміністрації разом з своїми чинушами не тільки не зустрілася з людьми, а в прямому сенсі забарикадувалася в будівлі РДА. Перед входом виставивши очеплення з поліції у кілька десятків чоловік", - розповів Арсеній Пушкаренко.

"Після цього, усвідомивши, що ніхто не хоче розмовляти з громадою і тим більше не збирається переглядати рішення про підвищення квартплати вдвічі, ми згідно статут міста Києва, зареєстрували громадську ініціативу з вимогою від Київради, розробити та прийняти механізм неухильного надання послуг по квартплаті. Під ініціативою нам вдалося зібрати понад півтори тисячі (!) підписів голосіївців! Паралельно зі збором підписів ми розповсюджували серед киян Акт-претензію про неналежне або ненадання житлово-комунальних послуг", - повідомляється у заяві.

"Зареєструвавши громадську ініціативу у встановленому порядку Київської міської ради, зібравши на її підтримку півтори тисячі підписів, ми передали її в секретаріат Київської міської ради. Тільки після численного мітингу киян в підтримку даної ініціативи, під стінами КМДА, за дорученням Заступника міського голови-секретаря київської міської ради, наша громадська ініціатива була зареєстрована у Київраді вже як проект рішення міської ради. Наступний крок - це розгляд нашої ініціативи як проекту рішення Київради на постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Ми зобов’язані змусити депутатів Київради вирішити проблеми ЖКГ", - підкреслив Арсеній Пушкаренко.

Нагадаємо, раніше у Києві побили ініціаторів акції проти підвищення тарифів ЖКГ.