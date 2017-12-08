РФ має нести повну відповідальність за свою агресію в Україні, - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні, а українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ.

Про це він сказав у промові на 24-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, повідомляє сайт МЗС Латвії.

«Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів. Неприйнятно, що у окремих держав-учасників ОБСЄ фундаментально суперечливе розуміння основних принципів і цінностей, про що свідчить агресія Росії щодо України, ігноруючи незалежність, єдність, суверенітет і територіальну цілісність України», - підкреслив Рінкевичс.

Він також додав, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні та висловив підтримку дипломатичних зусиль впоратися з кризою в рамках Нормандського формату і тристоронньої контактної групи, домігшись повного виконання Мінських угод.

В ході засідання Ради міністрів ОБСЄ Рінкевичс взяв участь у спеціальній нараді щодо ситуації в галузі прав людини в Криму. Він висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму, особливо обмеження прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення Росією анексії Кримського півострова.

«Важливо, щоб це питання залишалося на порядку денному міжнародних організацій», - зазначив латвійський міністр.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер заявив, що влада США ніколи не визнає Крим російським і буде ставитися до півострова як до території, насильно включеної до складу Російської Федерації.