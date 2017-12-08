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РФ може покласти край кризі на Донбасі припинивши підтримку сепаратистів, - Волкер

8 грудня, 2017 - 15:13
Фото з Twitter Kurt Volker

Росія може покласти край гуманітарній кризі на Донбасі, яка наразі є найглибшою за три роки, припинивши підтримку сепаратистів і виконавши Мінські угоди.

Про це у Twitter написав спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

"Гуманітарна криза на сході України найглибша за 3 роки і продовжує поглиблюватися. Росія може покласти цьому край, припинивши інтервенцію та підтримку так званих сепаратистів і виконавши "Мінські угоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні, а українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ.

Джерело: День
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