Шульц пропонує створити "Сполучені Штати Європи" до 2025 року

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц закликав до глибшої європейської інтеграції, яка могла б привести до створення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року. Про це він сказав під час з'їзду СДПН, повідомляє EUObserver.

"Я пропоную європейський конституційний договір, який створює федеративну Європу", - сказав Шульц.

За його словами, договір буде представлений державам-членам ЄС для ратифікації, і ті, хто відмовляться від нього, автоматично повинні покинути блок.

Шульц переконаний, що лише посилений Євросоюз може служити противагою правим націоналістам, які останнім часом досягли успіхів у Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, Франції та Нідерландах.

Нагадаємо: 26 вересня президент Франції Емманюель Макрон виступив в університеті Сорбонни, де представив план масштабної реформи Європейського Союзу. За його словами, це потрібно, щоб зробити його "інтегрованішим, демократичнішим та конкурентоспроможнішим".

Французький президент висловився за посилення єврозони, зокрема, створення посади міністра фінансів і загального бюджету і навіть парламенту, окремо від Європарламенту.